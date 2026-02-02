Prime pagine: “Scappa Inter e ringrazia Audero”; “La Juve fa i botti”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, lunedì 2 febbraio 2026

La Gazzetta dello Sport apre con le vittorie dell’Inter sulla Cremonese e della Juventus contro il Parma. Spazio anche allo spiacevole episodio che ha coinvolto il portiere della Cremonese Audero, colpito da un petardo.

Tuttosport apre con il successo della Juventus per 1-4 sul Parma. In prima pagina la vittoria del Torino e i nuovi volti in casa bianconera.

Il Corriere dello Sport apre con l’episodio che ha riguardato Audero, colpito da un petardo nel match tra la sua Cremonese e l’Inter. IN prima pagina anche le trattative di Napoli, Milan e Roma.