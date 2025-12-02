Prime pagine: “Il signore del tennis”; “Povero Dusan”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, martedì 2 dicembre 2025
La prima de La Gazzetta dello Sport è dedicata a Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano scomparso lunedì 1 dicembre all’età di 92 anni.
Tuttosport apre con le premiazioni del Golden Boy e con le parole di Doué, miglior under 21 d’Europa. Spazio anche all’infortunio di Vlahovic, costretto a stare fermo per almeno 3 mesi.
Il Corriere dello Sport apre con l’infortunio di Dusan Vlahovic: l’esito degli esami strumentali ha certificato uno stop di almeno 3 mesi per il serbo. Ora in casa Juventus è arrivato il momento di David. Spazio dedicato anche alla scomparsa di Nicola Pietrangeli.