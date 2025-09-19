Prime pagine: “Napoli in rosso”; “Napoli frenato”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani della giornata di oggi, venerdì 19 settembre 2025
La Gazzetta dello Sport si concentra sulla sconfitta del Napoli contro il Manchester City, certamente influenzata dall’espulsione precoce di Di Lorenzo. Sulla destra, dei focus su Vlahovic e Rabiot.
Anche il Corriere dello Sport si focalizza sulla sfida di Champions League tra Guardiola e Conte, mentre in basso viene fatto un riferimento alla presentazione di Mourinho come nuovo allenatore del Benfica.
Tuttosport, invece, esalta Yildiz per il grande inizio di stagione. Sulla destra, le parole di Urbano Cairo rilasciate in un’intervista.