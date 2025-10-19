Prime pagine: “Volo Inter”; “Tre sul divano”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, domenica 19 ottobre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria dell’Inter contro la Roma, mentre in alto trova spazio il colpo del Torino in casa contro il Napoli.
Anche il Corriere dello Sport apre con la vittoria dell’Inter di Chivu, con l’aggancio proprio alla Roma e al Napoli, sconfitto dal Torino, in vetta alla classifica.
Tuttosport apre con la vittoria del Torino e il gol del Cholito Simeone, che stende il Napoli. In alto spazio alla Juventus, impegnata nel match delle 12:30 contro il Como