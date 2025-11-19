Prime pagine: “Italia, crediamoci”; “Napoli, soccorso Romelu”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, mercoledì 19 novembre 2025

La Gazzetta dello Sport apre con il sorteggio per il playoff che l’Italia dovrà disputare per andare ai Mondiali. In semifinale gli Azzurri giocheranno contro una tra Svezia, Macedonia del Nord, Romani e Irlanda del Nord. Spazio poi al deby tra Inter e Milan e alle prime voci di mercato in vista di gennaio.

Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio al rientro di Romelu Lukaku per il Napoli, che potrebbe avvenire contro la Roma. Si legge poi delle nazionali qualificate al Mondiale ma anche di Inter, Milan e Juventus.

Tuttosport infine parla ancora di mercato Juventus, con Tiago Gabriel insieme a Xhaka nella lista degli obiettivi per gennaio. C’è poi un’intervista di Vlasic, giocatore del Torino, ma anche spazio alla Coppa Davis di tennis con l’Italia impegnata contro l’Austria.