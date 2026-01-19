Prime pagine: “Guarda che 9 “; “Alla Max”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 19 gennaio 2026
La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria del Milan contro il Lecce e il primo gol in maglia rossonera di Niclas Füllkrug
Anche il Corriere dello Sport apre con al vittoria dei rossoneri che rimangono a -3 dall’Inter capolista.
Infine la prima pagina di Tuttosport è dedicata al mercato della Juventus e alla sconfitta del Torino contro la Roma di Gasperini.