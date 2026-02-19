Questo sito contribuisce all'audience di

Prime pagine: “Bodo Shaming”; “Devono rifare la Juve”

Redazione 19 Febbraio 2026

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 19 febbraio 2026

La copertina de La Gazzetta dello Sport di giovedì 19 febbraio
Inter 3 schiaffi” e “Frenata Milan”, con questi due titoli apre La Gazzetta dello Sport per sottolineare la sconfitta dei nerazzurri in Champions League e il pari dei rossoneri in casa contro il Como nel recupero della 24a giornata.

La copertina del Corriere dello Sport di giovedì 19 febbraio
Inter protagonista anche sulla prima pagina de Il Corriere dello Sport che titola “Bodo Shaming”. Nonostante il pari dal Milan contro il Como e il +7 dei nerazzurri sui rossoneri in campionato, Chivu non è contento.

La copertina di Tuttosport di giovedì 19 febbraio
Rivoluzione JuventusTuttoSport apre parlando dei cambiamenti necessari per rifare la rosa di Spalletti, piena di giocatori non considerati all’altezza. Spazio anche per la sconfitta dell’Inter, il pari del Milan e l’infortunio di Che Adams.