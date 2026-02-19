Prime pagine: “Bodo Shaming”; “Devono rifare la Juve”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 19 febbraio 2026
“Inter 3 schiaffi” e “Frenata Milan”, con questi due titoli apre La Gazzetta dello Sport per sottolineare la sconfitta dei nerazzurri in Champions League e il pari dei rossoneri in casa contro il Como nel recupero della 24a giornata.
Inter protagonista anche sulla prima pagina de Il Corriere dello Sport che titola “Bodo Shaming”. Nonostante il pari dal Milan contro il Como e il +7 dei nerazzurri sui rossoneri in campionato, Chivu non è contento.
Rivoluzione Juventus. TuttoSport apre parlando dei cambiamenti necessari per rifare la rosa di Spalletti, piena di giocatori non considerati all’altezza. Spazio anche per la sconfitta dell’Inter, il pari del Milan e l’infortunio di Che Adams.