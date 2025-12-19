Prime pagine: “Diavolo che Napoli”, “In finale ci va Conte”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 19 dicembre 2025

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria in Supercoppa Italiana del Napoli contro il Milan. Si legge poi una presentazione all’altra semifinale, quella tra Bologna e Inter e un approfondimento sulla Fiorentina, che ha perso anche in Conference League.

Il Corriere dello Sport mette in prima pagina Hojlund, attaccante del Napoli autore di un gol e di un assist contro i rossoneri. Altro approfondimento poi su Bologna-Inter e sulla Fiorentina ma anche sul prossimo big match di campionato tra Juventus e Roma.

Infine, su Tuttosport si legge di mercato. In particolare di situazioni legate a McKennie della Juventus e Cristante della Roma, prossimi avversari sul campo in Serie A. Spazio poi per i risultati di Napoli, Milan e Fiorentina ma anche di una vicenda legata a Cairo e il suo Torino.