Prime Pagine: “Bella testa”; “Vai, Cristian!”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani della giornata di oggi, giovedì 18 settembre 2025
La Gazzetta dello Sport apre titolando sulla vittoria dell’Inter in Champions League contro l’Ajax. Due gol del francese sono bastati ai nerazzurri per battere la formazione olandese.
Anche il Corriere dello Sport titola sull’Inter con “Vai, Cristian”, celebrando quindi la vittoria di Chivu all’esordio in Champions League con i nerazzurri.
Tuttosport apre invece il suo quotidiano con “Vlahovic: Juve, ora parliamoci”: il serbo sta tornando decisivo a suon di gol con la sua squadra dopo un’estate difficile.