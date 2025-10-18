Prime pagine: “Testa tosta”; “Serata di gala”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, sabato 18 ottobre 2025

La Gazzetta dello Sport si concentra sul big match in programma questa sera tra Roma e Inter, oltre che su Torino-Napoli, altra grande partita del sabato. Spazio poi anche al Milan e alla situazione infortunati.

Anche il Corriere dello Sport apre concentrandosi sulla sfida tra Roma e Inter. Ma anche su Milan e sulla situazione legata al recupero di Kean. Spazio anche al tennis con la partita tra Sinner e Alcaraz.

Tuttosport dedica ampio spazio a un’intervista esclusiva a Tardelli, oltre a un’intervista a Simeone sulla sfida alla sua ex squadra, il Napoli. Un focus, inoltre, anche sulla sfida tra Gasperini e Chivu.