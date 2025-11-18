Prime Pagine: “Calha anti Modric”, “Juve alla Sinner”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, martedì 18 novembre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con le prime indicazioni tattiche di Inter e Milan in vista del derby di Milano. Si legge poi di Sinner, della Juventus, del ritorno di Conte a Napoli e di un’intervista a Cambiaghi del Bologna.
Il Corriere dello Sport mette in prima pagina la Juventus e la “missione rimonta” di Luciano Spalletti, con la sua squadra a cinque lunghezze dal primo posto. Ci sono poi un approfondimento sul Napoli di Conte e le prime indicazioni di mercato su Roma e Milan.
Infine, Tuttosport parla di Xhaka, che poterbbe diventare un obiettivo a gennaio nel calciomercato dei bianconeri. Si legge poi di Sinner, che punta il primo posto nella classifica mondiale ma anche di un approfondimento sulla Norvegia.