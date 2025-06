Prime pagine: “Juve batti tre colpi”, “La carta da Gyökeres”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, mercoledì 18 giugno 2025

Si apre il Mondiale per Club. per le squadre italiane, con l’Inter che esordisce con un pareggio per 1-1 contro il Monterrey con gol di Lautaro Martinez e Sergio Ramos. Stanotte, invece, sarà il turno della Juventus contro l’Al Ain.

Impazza sempre di più, intanto, il calciomercato estivo. Sempre più Massara per il ruolo di DS della Roma dopo il divorzio con Ghisolfi, le mosse per Gyokeres, le promesse di Gasperini e la scommessa del Parma per Cuesta come allenatore.

La Gazzetta dello Sport apre riportando le parole di Igor Tudor, che chiede tre rinforzi per essere competitivi ella stagione che verrà. Primo obiettivo Osimhen. In alto, invece, spazio anche alle rivelazioni della dirigenza dell’Al Hilal che ha confermato di aver trovato l’accordo con Simone Inzaghi già prima della finale di Champions League.

Il Corriere dello Sport, invece, apre con focus su Gyokeres. È sicuro che l’attaccante svedese lascerà lo Sporting: “Arriva la svolta”, anche se la concorrenza è sicuramente molto alta. Spazio anche a Gasperin-Ranieri dopo la conferenza di presentazione in giallorosso dell’ex Atalanta.

Tuttosport, infine, apre con la provocazione lanciata da Gasperini alla Juventus. “Mi hanno cercato, ma ho detto di no”, ha dichiarato Gasp. Dopo la conferma di Tudor, dunque, è chiamato a dimostrare il proprio valore e tutto parte proprio dal Mondiale per Club