News Calcio Prime pagine: “Lautaro canta”; “Il dolore viola” Redazione 18 Gennaio 2026 La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 18 gennaio 2026. La Gazzetta dello Sport si concentra sulla vittoria dell’Inter contro l’Udinese grazie al gol di Lautaro Martinez. Spazio anche all’addio di Rocco Commisso Il Corriere dello Sport apre con la scomparsa del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Spazio anche alle partite del sabato della 21esima giornata di Serie A: vincono Inter e Napoli ma cade la Juventus a Cagliari Il Tuttosport si concentra sulla sconfitta della Juventus contro il Cagliari nella 21esima giornata di campionato. Spazio anche al mercato e agli altri match di oggi, domenica 18 gennaio Continua a leggere Precedente Juventus, Spalletti: “Sconfitta? Dobbiamo essere bravi a sfruttare qualche occasione in più”