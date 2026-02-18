Prime pagine: “Juve, così no”, “Galagol”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 18 febbraio 2026
La Gazzetta dello Sport apre con il 5-2 subito dalla Juventus in Turchia nel playoff di andata di Champions League. Altro oro per l’Italia alle Olimpiadi invernali, la conferenza stampa di Bastoni dopo quanto successo al derby d’Italia e le parole di Allegri sul campionato.
Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla pesante sconfitta subita dalla Juventus contro il Galatasaray. Si leggono poi le dichiarazioni di Bastoni dopo l’episodio con Kalulu del derby d’Italia e degli insulti razzisti di Benfica-Real Madrid rivolti a Vinicius Jr.
Infine, anche Tuttosport mette in prima pagina i bianconeri e il loro “allarme totale“. Si legge poi della sconfitta dell’Atalanta contro il Borussia Dortmund e altre notizie sul Torino.