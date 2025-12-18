Prime pagine: “Un pieno di super”; “Hojlund, attacco a Pulisic”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 18 dicembre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con la partita di questa sera tra Napoli e Milan, prima semifinale della Supercoppa Italiana. Spazio anche per Vanoli e la Fiorentina, stasera impegnata nelmatch di Conference League contro il Losanna.
Anche il Corriere dello Sport apre con la sfida tra Napoli e Milan, dando spazio anche all’altra semifinale tra Inter e Bologna in programma venerdì 19 dicembre.
Infine Tuttosport he apre con la Juventus e i possibili colpi della prossima sessione di mercato delle squadre di Serie A.