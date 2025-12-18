Questo sito contribuisce all'audience di

Prime pagine: “Un pieno di super”; “Hojlund, attacco a Pulisic”

Redazione 18 Dicembre 2025

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 18 dicembre 2025

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la partita di questa sera tra Napoli e Milan, prima semifinale della Supercoppa Italiana. Spazio anche per Vanoli e la Fiorentina, stasera impegnata nelmatch di Conference League contro il Losanna.

Corriere dello Sport

Anche il Corriere dello Sport apre con la sfida tra Napoli e Milan, dando spazio anche all’altra semifinale tra Inter e Bologna in programma venerdì 19 dicembre.

Tuttosport

Infine Tuttosport he apre con la Juventus e i possibili colpi della prossima sessione di mercato delle squadre di Serie A.

 