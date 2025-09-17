Prime pagine: “Ci pensa lui”; “Sì, è una Juve da amare”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani della giornata di oggi, mercoledì 17 settembre 2025

La Gazzetta dello Sport mette in apertura Dusan Vlahovic, protagonista assoluto con due gol e un assist partendo dalla panchina della rimonta della Juventus contro il Borussia Dortmund in Champions League. Spazio poi alla probabile dell’Inter e alla questione stadio San Siro.

Il Corriere dello Sport titola con “Juve da pazzi” facendo riferimento al 4-4 finale ottenuto all’esordio in Europa dalla squadra di Tudor. Spazio poi alle probabili di Inter e Atalanta, ma anche a quella del Napoli, atteso contro il Manchester City.

Infine, Tuttosport apre con il pareggio della Juventus contro il Borussia Dortmund, con i bianconeri che sono riusciti a riprendere lo svantaggio per ben 3 volte. Si leggono le parole di Vlahovic nel post partita ma anche quelle di Chivu e di Juric in vista degli impegni di Champions League di Inter e Atalanta.