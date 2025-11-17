Prime pagine: “Sinner, sei sempre il re”; “Jannik, vamos”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, lunedì 17 novembre 2025

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria di Jannik Sinner alle ATP Finals contro Carlos Alcaraz. Si legge poi “Italia umiliata” dopo la sconfitta subita a San Siro contro la Norvegia.

Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio ancora a Sinner, che ha battuto in due set il numero al mondo a Torino. Per l’Italia invece il titolo è “non vamos” dopo la brutta prestazione contro Halaand e compagni.

Anche Tuttosport dedica al tennista italiano un’ampia prima pagina oltre alla sconfitta dell’Italia e a una curiosità su Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, e il suo dress code.