Prime pagine: “L’Inter scappa”; “Affondato”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, lunedì 17 marzo 2025.

“L’Inter scappa” è il titolo della Gazzetta dello Sport, che dedica la prima pagina al successo dei nerazzurri ottenuto contro l’Atalanta. In basso, spazio alla vittoria della Fiorentina ai danni della Juventus.

Il Corriere dello Sport apre con la sconfitta della Juventus. I bianconeri hanno perso 3-0 contro la Fiorentina. In alto, spazio al successo dell’Inter.

“C’era una volta la Juve”, titola così TuttoSport, facendo riferimento alla sconfitta dei bianconeri contro la Fiorentina. Anche in questo caso, in alto c’è spazio per l’Inter.