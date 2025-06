Prime pagine: “Inter, svoltiamo”; “Gyokeres più facile”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, martedì 17 giugno 2025

La Gazzetta dello Sport si concentra sull’inizio del Mondiale per Club dell’Inter, che scenderà in campo stanotte per l’esordio nella competizione. Oltre alle parole di Lautaro, spazio anche al calciomercato, con anche il Milan sul giovane Leoni e alla Nazionale, con l’opinione di Marcello Lippi sulla nomina di Gattuso come nuovo c.t.

Tuttosport apre l’edizione odierna concentrandosi sul mercato della Juventus e sul possibile interesse per i due milanisti Tomori e Theo Hernandez. Occhi anche sul Mondiale per Club, con uno sguardo all’Inter e al super PSG di Luis Enrique. Sempre a tema mercato, in ottica Torino, si parla anche di Simeone.

Il Corriere dello Sport dà spazio in prima pagina a Gyokeres, attaccante che interessa alla Juventus. Si parla poi anche di Edin Dzeko, prossimo alla firma con la Fiorentina, al futuro di Calhanoglu, che potrebbe essere lontano da Milano, e all’interesse del Napoli per Darwin Nuñez. Infine, occhi sul Gasp Day, giornata della presentazione di Gasperini a Roma.