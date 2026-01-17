Prime pagine: “Un piano diabolico”; “Chivu fa paura”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 17 gennaio 2026
La Gazzetta dello Sport apre esaltando il Milan e Massimiliano Allegri, reduci da un super girone d’andata. Sulla destra focus sull’Inter, che vincendo oggi contro l’Udinese potrebbe andare a 6 lunghezze di distanza.
Il Corriere dello Sport, invece, si concentra sulla lotta Scudetto viste le sfide in programma oggi di Inter, Napoli e Juventus. Focus anche sul calciomercato.
Tuttosport si sofferma invece sulle prossime partite di gennaio per la Juventus, mentre sulla destra il riferimento è a Pisa-Atalanta andata in scena nella serata di ieri.