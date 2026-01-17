Questo sito contribuisce all'audience di

Prime pagine: “Un piano diabolico”; “Chivu fa paura”

Redazione 17 Gennaio 2026

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 17 gennaio 2026

La Gazzetta dello Sport apre esaltando il Milan e Massimiliano Allegri, reduci da un super girone d’andata. Sulla destra focus sull’Inter, che vincendo oggi contro l’Udinese potrebbe andare a 6 lunghezze di distanza.

Il Corriere dello Sport, invece, si concentra sulla lotta Scudetto viste le sfide in programma oggi di Inter, Napoli e Juventus. Focus anche sul calciomercato.

Tuttosport si sofferma invece sulle prossime partite di gennaio per la Juventus, mentre sulla destra il riferimento è a Pisa-Atalanta andata in scena nella serata di ieri.