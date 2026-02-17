Prime pagine: “Che botte” ; “McKennie Osi tu?”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 17 febbraio 2026
La Gazzetta dello Sport apre con le parole di Spalletti in risposta a Chivu nella conferenza stampa di ieri, lunedì 16 febbraio.
Il Corriere dello Sport invece apre con le parole del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta e con le parole di Spalletti in risposta a Chivu.
Infine Tuttosport apre con il match di questa sera, martedì 17 febbraio, tra Galatasaray e Juventus.