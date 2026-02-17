Questo sito contribuisce all'audience di

Prime pagine: “Che botte” ; “McKennie Osi tu?”

Redazione 17 Febbraio 2026

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 17 febbraio 2026

La Gazzetta dello Sport apre con le parole di Spalletti in risposta a Chivu nella conferenza stampa di ieri, lunedì 16 febbraio.

La prima pagina del Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport invece apre con le parole del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta e con le parole di Spalletti in risposta a Chivu.

La prima pagina di Tuttosport

Infine Tuttosport apre con il match di questa sera, martedì 17 febbraio, tra Galatasaray e Juventus.