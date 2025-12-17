Prime pagine: “Inter botta e risposta”; “Gasp attack”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 17 dicembre 2025

La Gazzetta dello Sport apre con l’infortunio di Dumfries, che si è operato alla caviglia e dunque rimarrà fuori tra i due e i tre mesi. Spazio anche alla Supercoppa Italiana, che comincerà con la prima semifinale tra Napoli e Milan.

Il Corriere dello Sport apre con il big match tra Juventus e Roma in programma sabato 20 dicembre, poi si concentra sulla Supercoppa e sul montepremi in palio per Napoli, Milan, Bologna e Inter.

Infine Tuttosport parte dalle prossime finestre di mercato, in particolare con Juventus e Torino che potrebbero cercare rinforzi.