Prime pagine: “Inter botta e risposta”; “Gasp attack”

Redazione 17 Dicembre 2025

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 17 dicembre 2025

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con l’infortunio di Dumfries, che si è operato alla caviglia e dunque rimarrà fuori tra i due e i tre mesi. Spazio anche alla Supercoppa Italiana, che comincerà con la prima semifinale tra Napoli e Milan.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con il big match tra Juventus e Roma in programma sabato 20 dicembre, poi si concentra sulla Supercoppa e sul montepremi in palio per Napoli, Milan, Bologna e Inter.

Tuttosport

Infine Tuttosport parte dalle prossime finestre di mercato, in particolare con Juventus e Torino che potrebbero cercare rinforzi.