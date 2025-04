Prime pagine: “Amala”; “Inter brividi e furore”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, giovedì 17 aprile 2025

La Gazzetta dello Sport apre sul passaggio dell’Inter in Champions League contro il Bayern Monaco, titolando “Amala”. In basso, invece, un piccolo riquadro su Fiorentina e Lazio che oggi saranno impegnate rispettivamente in Conference ed Europa League. Al centro, uno spazio dedicato all’eliminazione in Champions del Real Madrid per mano dell’Arsenal.

Il Corriere dello Sport dedica la copertina al passaggio di turno in Champions dell’Inter ai danni degli uomini di Kompany, aprendo con “Bye Bayern”. Taglio basso dedicato a Lazio e Fiorentina.

Tuttosport apre con “Inter brividi e furore”. Taglio laterale dedicato a Krstovic, che potrebbe accendere una vera e propria sfida di mercato tra Inter, Juventus e Napoli.