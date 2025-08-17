Prime Pagine: “Milan, si fa sul serio”; “Acciaio Juve, diamante David”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 17 agosto 2025
La Gazzetta dello Sport apre con la sfida di Coppa Italia tra Milan e Bari in programma oggi, domenica 17 agosto. In prima pagina anche la vittoria della Juventus sull’Atalanta in amichevole e il mercato dell’Inter.
Tuttosport dedica la prima pagina al successo della Juventus contro l’Atalanta. In prima pagina anche la situazione Torino-Asllani e le parole di Federico Chiesa.
Il Corriere dello Sport apre con il mercato della Juventus. In prima pagina anche la situazione Juanlu-Napoli, la vittoria dell’Inter in amichevole e la sfida di Coppa Italia del Milan.