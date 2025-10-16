Prime pagine: “Vedo Milan”; “L’ultimo Zaniolo”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, giovedì 16 ottobre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con un’intervista a Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City e della Nazionale: “Vedo Milan”. Spazio anche all’infortunio di Pulisic e alla situazione Rabiot
Il Corriere dello Sport dedica l’apertura a un’intervista di Nicolò Zaniolo, che racconta i suoi primi mesi con la maglia dell’Udinese: “Roma, mi scuso. Ora cerco la gloria“.
Tuttosport apre invece con il confronto tra Yildiz e Nico Paz, i due principali talenti di Juventus e Como, di fronte nel Sunday Lunch Match della settima giornata.