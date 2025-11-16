Prime pagine: “Ringhio facci vedere un Mondiale”; “Italia, per la maglia”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, domenica 16 novembre 2025
La Gazzetta dello Sport si incentra sulla sfida dell’Italia contro la Norvegia e il derby di Milano. In prima pagina anche le parole di Mattia Caldara nel nostro format “Consapevolezze”.
Il Corriere dello Sport riporta le parole di Briatore e l’impegno odierno della Nazionale.
La prima pagina del Tuttosport riporta la situazione dell’Italia in vista del Mondiale, il profilo di Mendoza e le parole di Giorgini.