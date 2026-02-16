Prime pagine: “Brignone, il mondo s’inchina”, “The Queen”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 16 febbraio 2026

La Gazzetta dello Sport apre con la seconda medaglia d’oro vinta da Federica Brignone alle Olimpiadi invernali che si stanno svolgendo tra Milano e Cortina. Spazio poi alle sanzioni possibili post Inter-Juventus e al pareggio del Napoli contro la Roma.

Tuttosport dedica la prima pagina alla sciatrice Azzurra, oro nel gigante dopo quello nel SuperG. Si legge poi delle parole di Elkann a Gravina per il caso derby d’Italia e della situazione del Torino di Baroni, che ha perso contro il Bologna.

Il Corriere dello Sport incentra la prima pagina sempre su Federica Brignone e sul record di medaglie guadagnate dall’Italia. Spazio poi alla situazione del direttore di gara La Penna, arbitro di Inter-Juventus e sul posticipo tra Napoli e Roma, finito 2-2.