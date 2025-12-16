Prime Pagine: “Super rivincita”, “Il Natale di Rom”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 16 dicembre 2025.

Con Roma-Como (1-0, ndr) è terminata la 15ª giornata di Serie A. Inter in testa in solitaria, Roma, Juve, Milan e appunto i giallorossi che inseguono. L’attenzione adesso si sposta in parte anche alla Supercoppa italiana, che si giocherà a Riyad. “Super rivincite“, titola la Gazzetta dello Sport proprio in quest’ottica. I nerazzurri non sollevano un trofeo da 20 mesi e vogliono approfittare proprio di quest’occasione per dare un forte segnale alla propria stagione.

“Il Natale di Rom“, intitola invece il Corriere dello Sport. Il Napoli, infatti, vede anche Lukaku tra i convocati per la spedizione in Arabia Saudita. Prima chiamata dopo l’infortunio a metà agosto. A margine, spazio anche pr il rinnovo di Saelemaekers e l’interesse per Fullkrug in casa Milan, il punto su Dumfries e il suo problema alla caviglia che persiste e il mercato del Bologna. In alto, infine, spazio alla situazione della Fiorentina sempre più ultima.

“Spalletti da impazzire, Juve puoi sognare“. Questo, infine, il titolo scelto da Tuttosport. Focus sui bianconeri reduci dalla vittoria contro il Bologna riprendendo le parole di Fabio Cannavaro, intervistato in occasione di un incontro per restare il progetto di riqualificazione del Centro Sportivo Paradiso. In basso spazio anche al Torino e al rinnovo di Vlasic