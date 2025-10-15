Prime Pagine: “Italia da Mondiale”,”Ci risiamo”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, mercoledì 15 ottobre 2025

La Gazzetta dello Sport apre con la vittora dell’Italia contro Israele, che ha assicurato (almeno) il secondo posto all’Italia. Il 21 novembre ci saranno i sorteggi per i playoff, a marzo si decideranno le ultime 4 squadre qualificate. Si legge poi di un focus su Modric e su Chivu.

Tuttosport dedica la prima pagina a Regui e al suo rendimento con gli Azzurri. Si legge inoltre di alcune trattative di mercato, come quella tra Chelsea e Juventus per Yildiz e tra Torino e Napoli per il riscatto di Ngonge. Spazio anche per la pallavolo e il tennis con Sinner.

Infine, il Corriere dello Sport titola con “Ci risiamo” riferendosi all’Italia che dovrà nuovamente disputare i playoff per accedere al Mondiale. Ampio spazio dedicato a Retegui ma anche all’U21 allenata da Baldini che ha vinto 4 partite su 4 con l’allenatore in panchina.