Prime pagine: “Pazzo dell’Inter”; “Tutta l’Italia, vai Jannik”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, sabato 15 novembre 2025.
La Gazzetta dello Sport parte da un’intervista all’attaccante dell’Inter Ange-Yoan Bonny, che ha parlato dei primi mesi in nerazzurro e delle aspettative verso il derby. In apertura anche la qualificazione di Jannik Sinner alle semifinali delle ATP Finals di Torino, dove sfiderà De Minaur.
Il Corriere dello Sport comincia dalle parole di Giuseppe Marotta nel corso del master “Sport Management“, durante il quale ha raccontato della scelta di Chivu come allenatore dell’Inter. Spazio anche alle ATP Finals e alle parole di De Laurentiis sugli infortuni dei giocatori del Napoli.
Infine Tuttosport si concentra proprio sulle ATP Finals di Torino e sulla semifinale in cui Sinner affronterà De Minaur. Spazio anche alla visita di Lorenzo Musetti alla Continassa, centro sportivo della Juventus, squadra di cui il tennista è un noto tifoso.