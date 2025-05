Prime Pagine: “Bologna in paradiso”; “Bologna paradiso”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, giovedì 15 maggio 2025

“Bologna in paradiso”: apre così la Gazzetta dello Sport che, chiaramente, dedica ampio spazio al successo in Coppa Italia dei rossoblù. In alto, ecco l’incontro tra Sinner e Papa Leone XIV.

Anche il Corriere dello Sport si concentra sul Bologna, che conquista la Coppa Italia ai danni del Milan. A decidere l’incontro ci ha pensato Dan Ndoye.

“Bologna paradiso”, apre così TuttoSport. In alto c’è spazio per Randal Kolo Muani, attaccante della Juventus.