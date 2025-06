Prime pagine: “Inter, arrivano i gol”; “Yildiz, il mondo ti guarda”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, domenica 15 giugno 2025

La Gazzetta dello Sport si concentra sul mercato dell’Inter, con le possibili operazioni in entrata dei nerazzurri. Spazio anche alla nuova Italia di Gattuso e all’U21, qualificatasi ai quarti di finale dell’Europeo di categoria grazie alla vittoria contro la Slovacchia.

Tuttosport in prima pagina presenta Kenan Yildiz in chiave Mondiale: il numero 10 della Juventus può essere grande protagonista del Mondiale per Club, che si è aperto nella notte con il pareggio tra Inter Miami e Al Ahly. Spazio anche all’appuntamento di questa sera, quando PSG e Atletico Madrid si affronteranno al Rose Bowl Stadium.

Il Corriere dello Sport propone in apertura il nome di Gyokeres in ottica Juventus, parlando dei possibili movimenti di mercato dei bianconeri, che esordiranno nel Mondiale per Club nella notte del 19 giugno contro l’Al-Ain. Spazio anche alla Fiorentina, che potrebbe riportare in Italia uno tra Ciro Immobile ed Edin Dzeko.