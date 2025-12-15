Prime Pagine: “Testa Inter”; “Juve a Cabal”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 15 dicembre 2025
La Gazzetta dello Sport parte dalla vittoria dell’Inter con il Genoa, che regala la vetta alla squadra di Chivu, complici anche il pareggio del Milan e la sconfitta del Napoli. Spazio anche alla sconfitta della Fiorentina e al successo esterno della Juventus.
Anche il Corriere dello Sport parte dall’Inter, che ora è primo in solitaria a 33 punti, uno in più del Milan e due in piazza del Napoli. Si passa poi alla vittoria della Juventus a Bologna: i bianconeri non trovavano i tre punti fuori casa da oltre un mese.
Tuttosport apre proprio con il successo dei bianconeri firmato da Juan Cabal, entrato pochi minuti prima del gol decisivo. Spazio anche qui alla nuova situazione in classifica dopo le gare di Milan, Napoli e Inter.