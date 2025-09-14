Prime Pagine: “Infinita Juve”; “Gode Tudor”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, domenica 14 settembre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con il successo della Juventus nel derby d’Italia contro l’Inter grazie alla rimonta nel finale dal 2-3 al 4-3.
Il Corriere dello Sport si focalizza sulla vittoria della Juventus in chiave Inter. Spazio anche al successo del Napoli a Firenze con in copertina Rasmus Hojlund.
Tuttosport dedica spazio alla pazza vittoria della Juventus. Il titolo richiama l’inno dell’Inter, che solitamente è abituata a questi colpi di scena durante le partite. In questo caso la vittoria è stata della Juventus in “stile Inter”.