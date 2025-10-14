Prime pagine: “Voglia Mondiale”; “Il primo pass”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, martedì 14 ottobre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con l’Italia che, nelle prossime ore, affronterà l’Israele. C’è spazio anche per Capo Verde che ha raggiunto le qualificazioni al prossimo Mondiale.
‘Il primo pass’ è il titolo con il quale apre Il Corriere dello Sport facendo riferimento alla nazionale italiana.
Tuttosport apre con la nazionale italiana: “Chiudiamola qui” è il titolo in prima pagina