Prime Pagine: “Italia, troppo poco”, “Berardi, mi sento rinato”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, venerdì 14 novembre 2025

La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina alla vittoria dell’Italia sulla Moldova, considerata “troppo poco” per la prestazione offerta in campo dagli Azzurri. Si legge poi di Sinner e Alcaraz ma anche di Ancelotti, intervistato in esclusiva.

Sul Corriere dello Sport spazio a Domenico Berardi, che ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al suo percorso al Sassuolo ma anche sul futuro. Ci sono poi il risultato della Nazionale di Gattuso, l’infortunio di Anguissa del Napoli e ancora il tennis a completare la prima pagina.

Infine, Tuttosport dedica ampio spazio a Sinner ma anche a una storia che racconta Luciano Spalletti, allenatore della Juventus. C’è posto poi per un commento sull’Italia ma anche per il Torino e il Napoli, impegnato con un altro infortunio muscolare per un suo giocatore.