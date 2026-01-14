Prime pagine: “Ring scudetto”, “Step on scudetto”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 14 gennaio 2026

A pochi giorni dal big match di Serie A finito 2-2, Napoli e Inter tornano già in campo per il recupero della 16ª giornata. La capolista contro il Lecce alle 20:45, gli azzurri contro il Parma. La Gazzetta dello Sport apre con “Ring Scudetto”, vietati passi falsi. Con taglio più alto, spazio alla vittoria del Torino sulla Roma in Coppa Italia, mentre sulla sinistra spazio al mercato. Tra l’interesse del Milan per Goretzka, il colpo Atalanta con Raspadori e la trattativa Juve-Chiesa. Sulla destra, invece, approfondimenti tra Olimpiadi invernali e ciclismo.

Anche il Corriere dello Sport mette il focus sul doppio match di Serie A in programma quest’oggi. Un’Inter ampiamente rimaneggiata rispetto alla sfida con il Napoli affronterà il Lecce di Di Francesco. Gli azzurri dovranno fare a meno del proprio allenatore Antonio Conte, che a partire da questa sfida dovrà scontare due giornate di squalifica. Anche qui, con taglio più alto, spazio al successo granata all’Olimpico in Coppa Italia contro la Roma.

Anche Tuttosport parla di sfida scudetto, ma in primo piano non c’è il doppio impegno di questa sera, bensì Luciano Spalletti, che dopo la vittoria della sua Juve per 5-0 sulla Cremonese, rientra di fatto nella lotta per la vittoria del campionato. Ampio spazio dedicato anche a Ilkhan, autore del gol che ha permesso al toro di passare il turno in coppa.