Prime Pagine: “Colpo di genio”; “La tesi di Chivu”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, sabato 14 febbraio 2026
La Gazzetta dello Sport apre esaltando Luka Modric, decisivo nella vittoria di Pisa del Milan. Sulla destra, ovviamente un rimando al derby d’Italia di questa sera.
Il Corriere dello Sport dedica invece maggiore spazio a Inter-Juventus, sfida fondamentale per le sorti del campionato.
Tuttosport, invece, si concentra sulla preparazione della partita ma lato Juventus. Nella parte destra, invece, il riferimento al gol di Luka Modric in Pisa-Milan.