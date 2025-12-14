Prime pagine: “Offerta respinta”; “Sotto a chi toppa”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 14 dicembre 2025

La Gazzetta dello Sport apre con la risposta di Exor all’offerta di Tether di acquistare la Juventus: la holding proprietaria del club bianconero ha rifiutato e ribadito la posizione tramite le parole di John Elkann. Spazio anche alle partite in programma di Milan e Napoli, che si giocano la vetta della classifica.

Anche Tuttosport apre con la risposta di Exor a Tether, e si concentra anche sulla vittoria del Torino contro la Cremonese, arrivata grazie alla rete di Vlasic.

Il Corriere dello Sport apre con gli scontri della quindicesima giornata di Milan, Napoli, Inter e Juventus, spostandosi poi sulle parole di John Elkann dopo la respinta dell’offerta di Tether.