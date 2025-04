Prime pagine: “Antonio vota Napoli”; “Tudor non molla niente”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 14 aprile 2025

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al Napoli che nella serata di oggi, lunedì 14 aprile, sfiderà l’Empoli.

Il Corriere dello Sport apre con il pareggio in Lazio-Roma. In alto spazio al prossimo impegno del Napoli.

“Tudor non molla niente” è il titolo di TuttoSport. Quest’ultimo, in alto, dedica ampio spazio anche alla sconfitta del Torino, arrivata in casa del Como.