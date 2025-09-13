Prime Pagine: “Rischia di più Chivu”; “Attacco all’Inter”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, sabato 13 settembre 2025.
La Gazzetta dello Sport apre con un focus sul Derby d’Italia, mentre sulla sinistra e sulla destra si parla di Napoli e Milan.
Tema Juve-Inter anche per il Corriere dello Sport, che si concentra sulle probabili formazioni della partita. In alto un rimando alla sfida tra Fiorentina e Napoli di questa sera.
Per concludere, stesso tema anche su Tuttosport. In basso anche un riferimento al Torino.