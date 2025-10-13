Prime pagine: “Pio mio”, “Pio esiste”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, lunedì 13 ottobre 2025

La Gazzetta dello Sport apre con la situazione contrattuale di Pio Esposito con l’Inter, considerato come un patrimonio per il futuro. Spazio poi alla gara decisiva dell’Italia contro Israele per i playoff verso il Mondiale. Spazio poi alle varie parole arrivare da personaggi di spessore in occasione del Festival dello Sport, come quelle di Zinedine Zidane.

Tuttosport apre sempre con Pio Esposito, “Golden Boy” per la sfida contro Israele. Ampio spazio poi alla nuova Juve di Comolli, con il piano di riorganizzazione del club bianconero. Si parla poi di mercato, in particolare del Torino.

Il Corriere dello Sport, infine, apre di nuovo con la coppia d’attacco del futuro dell’Italia, formata da Pio Esposito e Camarda. Spazio poi per le prestazioni dei giocatori del Napoli con le nazionali, focus su Yildiz e approfondimenti sulla Roma di Gasperini e sulla situazione in avanti della Fiorentina.