Prime pagine: “A noi due”; “Immancabile”

Le prima pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, domenica 13 luglio 2025

La Gazzetta dello Sport apre con la super finale di Wimbledon tra Sinner e Alcaraz, in programma oggi alle 17:00. Per quanto riguarda il calcio l’attenzione è tutta al mercato, in particolare a quello di Milan, con Allegri che cerca terzini, Juventus, che vuole trattenere Kolo Muani, e Fiorentina, che ha accolto ufficialmente Stefano Pioli.

Tuttosport dedica la prima pagina alla finale tra Sinner e Alcaraz, evento sportivo più atteso della giornata. Lato calciomercato focus su Vanja Milinkovic Savic, portiere nel mirino del Napoli.

Il Corriere dello Sport titola così sulla finale di Wimbledon: “Immancabile”. Grande spazio al nome di Openda in ottica Inter, oltre a Lucca per il Napoli, Sancho per la Juventus e il racconto dell’obiettivo Brown saltato per il Milan.