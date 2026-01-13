Prime pagine: “Ballo Juve”, “Tanta Juve”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 13 gennaio 2026

La Gazzetta dello Sport apre con la convincente vittoria della Juventus sulla Cremonese, che ha avvicinato la squadra di Spalletti a soli 4 punti dal primo posto occupato dall’Inter. Spazio poi alle notizie di giornata del deferimento di Zappi (presidente dell’Aia) e la separazione tra Xabi Alonso e il Real Madrid. Si legge infine delle gare di recupero delle squadre impegnate nella Supercoppa Italiana le scorse settimane.

Il Corriere dello Sport mette in prima pagina i bianconeri, usciti vittoriosi per 5-0 nel confronto contro la Cremonese. Anche qui poi si leggono le notizie relative a Zappi-Aia e Xabi Alonso-Real Madrid oltre ad alcune notizie di mercato su Roma e Lazio.

Infine, anche Tuttosport dedica ampio spazio alla formazione di Yildiz e compagni. In prima pagina poi la convincente vittoria del Genoa sul Cagliari e la gara di questa serie di Coppa Italia tra Roma e Torino.