Prime pagine: “Scandalo”; “Milan, che stecca”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, giovedì 13 febbraio.

La concentrazione dei quotidiani sportivi si concentra sulla Champions League, in particolare sulle sconfitte di Milan e Atalanta contro Feyenoord e Bruges. Interesse anche per la sfida della Roma, impegnata in Europa League.

La Gazzetta dello Sport dedica l’apertura al Milan: “Che stecca”. In taglio alto, il rigore assegnato “Scandalo”.

Il Corriere dello Sport si concentra sulla sconfitta del Milan: “Che sbandata!”. Nel mirino la prestazione dei 4 tenori: “Male i Fab4″. In taglio basso avvicinamento a Juventus-inter: “Vlahovic l’opposto di Lautaro”. Mentre sula Roma: “Brivido porto”.

Tuttosport dedica l’apertura principale all’Atalanta: “Così non è calcio!” con riferimento al rigore assegnato. Quindi, sul Milan: “Stecca il Milan dei Fab Four”. Spazio anche a Sanremo: “Io, Diego e il Grande Torino”.

--> --> -->-->