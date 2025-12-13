Questo sito contribuisce all'audience di

Prime pagine: “Un miliardo per la Juve, Elkann dice no”; “Gabriel Jesus, la bomba”

Redazione 13 Dicembre 2025

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 13 dicembre 2025

La Gazzetta dello Sport apre con Tether e la proposta d’acquisto della Juventus.

Il Corriere dello Sport incentra l’apertura su Gabriel Jesus, possibile protagonista del prossimo calciomercato. In prima pagina i numeri della Juventus e l’impegno della Lazio contro il Parma.

Tuttosport apre con il botta e risposta tra Tether ed Exor per la proposta d’acquisto della Juventus da parte della società di stablecoin. In prima pagina anche la situazione di Baroni al Torino.