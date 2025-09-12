Prime pagine: “Ci pensiamo noi”; “L’ultimo Ausilio”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, venerdì 12 settembre 2025.
La Gazzetta dello Sport apre ponendo l’accento su Juventus-Inter, derby d’Italia che si giocherà per la quindicesima volta all’Allianz Stadium di Torino. In particolare l’attenzione va su Koopmeiners, che dovrebbe partire dal 1′, e Akanji. L’olandese e lo svizzero potrebbero essere chiavi tattiche importanti.
Il Corriere dello Sport apre con in primo piano Ausilio. Inzaghi, infatti, vorrebbe che il ds dell’Inter lo seguisse in Arabia Saudita all’Al-Hilal.
Tuttosport, invece, sceglie le parole di Comolli per aprire l’edizione odierna. IL dg della Juventus ha caricato l’ambiente in vista del derby d’Italia contro l’Inter