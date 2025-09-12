Questo sito contribuisce all'audience di

Prime pagine: “Ci pensiamo noi”; “L’ultimo Ausilio”

Redazione 12 Settembre 2025

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, venerdì 12 settembre 2025.

La Gazzetta dello Sport apre ponendo l’accento su Juventus-Inter, derby d’Italia che si giocherà per la quindicesima volta all’Allianz Stadium di Torino. In particolare l’attenzione va su Koopmeiners, che dovrebbe partire dal 1′, e Akanji. L’olandese e lo svizzero potrebbero essere chiavi tattiche importanti.

Il Corriere dello Sport apre con in primo piano Ausilio. Inzaghi, infatti, vorrebbe che il ds dell’Inter lo seguisse in Arabia Saudita all’Al-Hilal.

Tuttosport, invece, sceglie le parole di Comolli per aprire l’edizione odierna. IL dg della Juventus ha caricato l’ambiente in vista del derby d’Italia contro l’Inter