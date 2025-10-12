Prime pagine: “Vediamo azzurro”; “Senza storia”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, domenica 12 ottobre 2025
La Gazzetta dello Sport parte dalla vittoria dell’Italia contro l’Estonia, che consolida il secondo posto degli azzurri nel girone I. Spazio anche al ciclismo, con Tadej Pogacar che ha vinto il suo quinto Giro di Lombardia consecutivo.
Anche il Corriere dello Sport si concentra sul successo dell’Italia, partendo anche da quello della Norvegia, che ha superato Israele con un 5-0 e dunque rimane salda al primo posto, a +6 dagli azzurri.
Infine anche Tuttosport parte dalla vittoria esterna degli azzurri, spostandosi poi sul successo di Pogacar e sugli allenamenti del Torino aperti al pubblico allo stadio Filadelfia, che sono mancati nell’ultimo periodo.