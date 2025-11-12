Prime Pagine: “Rabiot indiavolato”; “Vlahovic, è addio”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, mercoledì 12 novembre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con il recupero di Rabiot in vista del derby e del probabile schieramento in attacco dell’Italia in vista della sfida contro la Moldova.
Tuttosport incentra la prima pagina sulle parole di Damien Comolli, l’AD della Juventus. In prima pagina anche il “caso” Lobotka-Conte e la difesa del Torino
Il Corriere dello Sport apre con le parole dell’AD bianconero Comolli sull’attaccante della Juve Dusan Vlahovic. In prima pagina anche le parole di Lobotka del Napoli e lo stadio di Roma e Lazio