Prime Pagine: “Finalone”, “L’Inter addosso”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, lunedì 12 maggio 2025

Si giocherà tutto alle ultime due giornate. È questo il messaggio che filtra dopo le partite disputate domenica 11 maggio 2025.

L’Inter vince sotto il diluvio a Torino (ed evita per poco il rinvio) nel segno di Zalewski e Asllani, più tardi il Napoli viene fermato sul 2-2 dal Genoa con gol di Vasquez.

Gli azzurri di Antonio Conte mantengono dunque un punto di vantaggio, ma la “pazza” rimonta è tornata a essere pronosticabile. Anche nonostante la preparazione in vista della finale di Champions e le numerose assenze in casa nerazzurra.

Oggi, lunedì 12 maggio, si chiude il 36° turno di campionato con Venezia-Fiorentina e un entusiasmante Atalanta-Roma che potrebbe dare tante risposte sulla zona Champions. Se dovesse vincere la Roma, si porterebbe incredibilmente al quarto posto in solitaria.

La Gazzetta dello Sport apre con “Finalone”. Vasquez gela il Maradona sul 2-2 all’84’, Inzaghi batte il Toro con mezza squadra e crede nella rimonta. Sugli scudi Zalewski, che schierato mezz’ala apre le danze con un gran gol a giro. Ora attenzione alla lotta Champions con Atalanta-Roma. In alto spazio anche al giro d’Italia con Pedersen e a Singer, impegnato agli Internazionali di Roma.

Il Corriere dello Sport si concentra a sua volta sulla lotta Scudetto con “L’Inter addosso”. Lo Scudetto si giocherà nei 180′ finali: Lazio e Como le avversarie dei nerazzurri, Parma e Cagliari quelle del Napoli. Poi spazio anche a Roma-Atalanta e al Clasico finito con uno straordinario 4-3.

Tuttosport, infine, apre con il duello Inter-Napoli e con un focus sulla Juventus e in particolare su Yildiz. Il gioiellino turco, infatti, deve farsi perdonare l’espulsione e ha 180′ per trascinare la squadra di Tudor in Champions. A margine, spazio anche per Barcellona-Real Madrid, Zarco che vince in MotoGP e Musetti a Roma.